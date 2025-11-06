Corresponsal de W Radio en Gaza confirma entrega de alimentos tras varios meses de guerra
Desde hoy se espera ver en el mercado de Gaza, alimentos como carne, pollo y huevos.
Corresponsal de W Radio en Gaza confirma entrega de alimentos tras varios meses de guerra
01:20
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Entrada de comida a Gaza- Huda. Foto: Getty Images / W Radio
W Radio sigue al tanto de la guerra entre Israel y Gaza que ya cumple más de dos años. Sin embargo, luego de la firma del acuerdo de paz propuesto por Donald Trump, se han visto algunos cambios.
- Puede leer: Israel recibe los restos de un rehén de Gaza
Además de la entrega de los cuerpos de los rehenes por parte de Hamás, Gaza hoy celebra el ingreso de alimentos, que por varios no veían.
“Por primera vez en mucho tiempo se permitió la entrega de alimentos que no veíamos hace meses en el mercado”, contó para La W, Huda, corresponsal.
Siendo así, informó que desde hoy se espera ver en el mercado alimentos como carne, pollo y huevos.
- Le puede interesar: Israel devolvió a Gaza 15 cuerpos de palestinos a cambio de cadáver de rehén entregado
No obstante, reveló que Israel continúa bombardeando la franja de Gaza.
En las últimas horas, bombardeo un grupo de jóvenes que estaban recolectando leña, dejando a un gazatí muerto. “Se está violando la tregua”, dijo.