La W RadioLa W Radio

Programas

Corresponsal de W Radio en Gaza confirma entrega de alimentos tras varios meses de guerra

Desde hoy se espera ver en el mercado de Gaza, alimentos como carne, pollo y huevos.

Corresponsal de W Radio en Gaza confirma entrega de alimentos tras varios meses de guerra

Corresponsal de W Radio en Gaza confirma entrega de alimentos tras varios meses de guerra

01:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Entrada de comida a Gaza- Huda. Foto: Getty Images / W Radio

W Radio sigue al tanto de la guerra entre Israel y Gaza que ya cumple más de dos años. Sin embargo, luego de la firma del acuerdo de paz propuesto por Donald Trump, se han visto algunos cambios.

Además de la entrega de los cuerpos de los rehenes por parte de Hamás, Gaza hoy celebra el ingreso de alimentos, que por varios no veían.

“Por primera vez en mucho tiempo se permitió la entrega de alimentos que no veíamos hace meses en el mercado”, contó para La W, Huda, corresponsal.

Siendo así, informó que desde hoy se espera ver en el mercado alimentos como carne, pollo y huevos.

No obstante, reveló que Israel continúa bombardeando la franja de Gaza.

En las últimas horas, bombardeo un grupo de jóvenes que estaban recolectando leña, dejando a un gazatí muerto. “Se está violando la tregua”, dijo.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad