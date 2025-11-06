La W RadioLa W Radio

“Estoy reivindicando la vida”: Hijo de Carlos Medellín recuerda la tragedia en el Palacio de Justicia

Jorge Alejandro Medellín, hijo de Carlos Medellín, víctima de la toma del Palacio de Justicia hace 40 años, aseguró que se ha refugiado en el arte para reivindicar la vida.

Jorge Alejandro Medellín, hijo de Carlos Medellín. Foto: Contraloría

Jorge Alejandro Medellín, hijo de Carlos Medellín, una de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, pasó por los micrófonos de La W.

Medellín reveló que aunque estudio economía, no ejerció la carrera porque desde la muerte de su padre lo condujo a la educación.

“Fui rector del Claustro Moderno que fue fundado por mi papá y mi mamá”, dijo.

El también poeta, músico y artista, afirmó que desde su posición y vocación, como creador, se siente en otro momento. “La dificultad de este tipo de experiencias es que está uno conducido a que su duelo no sea privado sino público”.

“Nosotros cada años estamos viendo de nuevo los tanques, los debates, los intereses políticos, pero yo creo que a través del arte estoy revindicando la vida y el milagro de estar vivos”, señaló.

