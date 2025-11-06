Fue una mujer con mucho coraje: Antony Penrose, sobre ‘Lee’, película inspirada en su madre Lee Miller

Antony Penrose, fotógrafo e hijo de la fotógrafa estadounidense Lee Miller, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la película ‘Lee’ y la exposición en la Tate Britain de Londres.

¿Las fotografías de guerra de Lee Milles se perdieron o se pudieron recuperar?

“Algunas se perdieron en el momento que se hicieron los rollos fotográficos, pero la mayoría se pudieron recuperar”, dijo.

¿Kate Winslet, protagonista de la película, le recuerda a su madre?

En cuanto a la película, afirmó que la protagonista, Kate Winslet, efectivamente sí le recuerda a su madre, a quien perdió a los 30 años. “Cuando vi la película en edición me sentí abrumado porque pensé que mi madre había revivido. Kate fue tan precisa con los detalles que me pareció extraordinario”.

¿Lo que se ve en la película es lo que pasó en la vida real?

Frente a la realidad de la película, afirma que las últimas escenas muestran lo que de verdad fue la vida de su madre.

“Acabó con su vida como una persona con dignidad, una persona bastante sabia”, dijo, añadiendo que hay detalles de ficción, como la conversación que tiene con el fotógrafo joven, que es él, en la realidad no pasó.

“Es algo que hemos ido trabajando con el material que se ha obtenido”, afirmó.

¿Cómo recuerda la vida con su madre?

Teniendo en cuenta que algunos medios califican como difícil o inexistente la relación entre madre e hijo, Antony afirmó que sí fue muy complicada porque ella estaba muy afectada por las experiencias de guerra que pasó.

“Lentamente se recuperó y pude conocerla, conocer la persona genuina y única que era”, detalló.

¿Qué espera que el público pueda aprender de esta película?

“Espero que aprendan que es mujer con mucho coraje, muy determinada para contarle al mundo lo que estaba pasando en ese momento, una mujer inteligente. Quisiera que todos supieran el propósito que ella tenía, que era contar el holocausto la verdad de los nazis y lo que pasaba en Europa en ese momento”, afirmó.

De hecho, reveló que para hacer esta película lo primero que hicieron fue indagar todo el proceso de su madre y allí se dio cuenta de lo impresionante que había dado.

Me di cuenta que ella había hecho de lo que yo tenía un mente, era mucho más de lo que yo veía, que era una “borracha inútil”.