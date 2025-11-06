El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hay hechos que no se han clarificado y nunca lo serán: Magistrado sobre toma del Palacio de Justicia

El magistrado Octavio Augusto Tejeiro, habló en La W sobre la toma del Palacio de Justicia hace 40 años, asegurando que cada año van conociéndose hechos que no se conocían suficientemente.

“Sabemos que fue un movimiento guerrillero que ingresó al Palacio a sangre y fuego, pero en medio de la batalla parece haber circunstancias que no han sido clarificadas y algunas que probablemente nunca lo sean”, dijo.

Asimismo, detalló que el tema de la responsabilidad del hecho no es tan fácil de señalar, “porque falta conocer muchos hechos, hay varias responsabilidades, existen las penales, civiles, pero también las éticas, ¿fue ético lo qué hizo cada uno?“.

Incluso, dijo que este suceso sigue siendo importante y por ende, es necesario que el país tenga mayor claridad lo ocurrido.

