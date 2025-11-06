Portada del libro ‘Medellín ya no les pertenece, bitácora de un asalto’ y Daniel Quintero. Foto: Amazon y (Colprensa - Cristian Bayona)

‘Medellín ya no les pertenece’, libro que desglosa denuncias de corrupción contra Daniel Quintero

‘Medellín ya no les pertenece, bitácora de un asalto’, es un libro escrito por la abogada y experta tributaria Gloria Patricia Jaramillo, conocida en redes sociales bajo el nombre ‘Tyche’, en colaboración con Yamid López y Julián Vásquez.

El escrito recopila una serie de denuncias y además, expone los resultados que dejó una extensa investigación que inició Gloria en el año 2021 sobre presuntos actos de corrupción hechos durante la alcaldía de Daniel Quintero en la ciudad de Medellín.

“La justicia tarda, obviamente en momentos electorales es difícil que las autoridades tomen decisiones, pero considero que pronto se va a lograr desbloquear muchos procesos que están en camino”, expresó Jaramillo respecto a la falta de acciones contra el exalcalde.

Al ser interrogada sobre los motivos que la llevaron a iniciar este proyecto, comentó que una de sus grandes motivaciones tuvo que ver con uno de los principales escándalos de su administración.

“Al ver el ataque directo a una de las poblaciones más vulnerables que era el tema de nutrición y cuidado de la niñez en Medellín, que siempre venía funcionando de una manera óptima y ver ese rompimiento y esa crisis a mí me llevó a tener que hacer algo como ciudadana a ver qué más había”, enfatizó.