Portugal busca sensibilizar a EEUU para que vuelva a COP30: “Un plano de concertación insustituible”

En el marco de la COP30, que se lleva en Belém, Brasil, habló, para los micrófonos de La W, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, y se refirió a la ausencia de Estados Unidos en este evento.

¿La ausencia de EE.UU. en la COP 30 compromete el evento?

El ministro afirmó que hay que tener la capacidad de preservar el multilateralismo y de llamar a la mesa multilateral un jugador que es fundamental, es decir, los Estados Unidos de América.

“Esto no compromete a la COP porque es muy impactante desde el punto de vista de la participación transversal de todos los continentes, de todas las geografías del mundo”, dijo.

Sin embargo, dejó claro que “en lo que respecta a Portugal, no dejaremos de hacer todo lo posible para sensibilizar a todos —y, sobre todo, a los Estados Unidos— para que retomen estos objetivos".

Por ende, afirmó que “Estados Unidos es necesario en este camino de salvaguarda colectiva y universal que representa gestionar el cambio climático y preservar la sostenibilidad ambiental para quienes vendrán después de nosotros”, dijo, añadiendo que esto no se va a dar con intercambios encendidos de argumentos.

“Portugal, con sus casi 900 años de historia y su vocación universal —como bien se sabe aquí en Belém de París, donde llegamos en 1616—, mira esta ausencia (de Estados Unidos) y se inspira en ella para intentar, día a día, sensibilizar a ese país y lograr que vuelva a este plano de concertación que es absolutamente insustituible", afirmó.