Primer ministro de Noruega insistió desde COP30 en apoyar cuidado de selva y combatir deforestación

Jonas Gahr Støre. (Photo by Carl Court/Getty Images)

Primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, conversó con La W desde la COP30 que se desarrolla en Belém, Brasil, en busca de concretar medidas en contra del cambio climático.

Hay que seguir trabajando en el cuidado de la selva, apoyar a países como Brasil e Indonesia para limitar la deforestación”, mencionó.

A propósito de los Acuerdos de París, aseguró que están funcionando, pues en caso de que no, el mundo estaría en un lugar peor.

El llamado es a cumplir para que los acuerdos funcionen”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

