Primer ministro de Noruega insistió desde COP30 en apoyar cuidado de selva y combatir deforestación
Primer ministro de Noruega insistió desde COP30 en apoyar cuidado de selva y combatir deforestación
Jonas Gahr Støre. (Photo by Carl Court/Getty Images)
Primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, conversó con La W desde la COP30 que se desarrolla en Belém, Brasil, en busca de concretar medidas en contra del cambio climático.
“Hay que seguir trabajando en el cuidado de la selva, apoyar a países como Brasil e Indonesia para limitar la deforestación”, mencionó.
A propósito de los Acuerdos de París, aseguró que están funcionando, pues en caso de que no, el mundo estaría en un lugar peor.
“El llamado es a cumplir para que los acuerdos funcionen”, sostuvo.
Escuche la entrevista completa aquí:
