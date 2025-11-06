El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Primer ministro de Noruega insistió desde COP30 en apoyar cuidado de selva y combatir deforestación

Primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, conversó con La W desde la COP30 que se desarrolla en Belém, Brasil, en busca de concretar medidas en contra del cambio climático.

“Hay que seguir trabajando en el cuidado de la selva, apoyar a países como Brasil e Indonesia para limitar la deforestación”, mencionó.

A propósito de los Acuerdos de París, aseguró que están funcionando, pues en caso de que no, el mundo estaría en un lugar peor.

“El llamado es a cumplir para que los acuerdos funcionen”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: