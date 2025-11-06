El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Que promesas se conviertan en mecanismos de acción”: Alexis Leroy, CEO de ALLCOT Group, sobre COP30

Alexis Leroy, fundador y CEO de ALLCOT Group, estuvo en La W para hablar sobre el desarrollo e importancia de la COP30, un evento que se lleva a cabo en Belém, en la zona amazónica de Brasil.

Aseguró que esta es una COP importante, pues se realiza 10 años después de que 194 países firmaran el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático. De esta manera, pidió que las promesas se conviertan en realidad y mecanismos de acción.

“Si el Acuerdo de París se aplicara con coherencia, especialmente el artículo 6, podríamos movilizar miles de millones hacia proyectos en el sur global. Esperamos que Brasil, segundo con más biodiversidad, nos permita asegurar resultados”, indicó.

A pesar de la importancia simbólica que tiene Belém para la realización de la COP30, Leroy afirmó que “no es una ciudad con la infraestructura” para recibir un evento como este al que asisten alrededor de 60.000 personas.

¿Cuál ha sido el problema para la acción de los Acuerdos de París?

“El problema mayor está en restaurar la confianza. Ya hubo unanimidad sobre el famoso artículo 6 para la acción climática. Si logramos restaurar la confianza, a través del sector privado, es algo alcanzable”, sostuvo.

Además, recordó que los 194 países que firmaron el acuerdo tienen un objetivo de emisión de Co2 importante.

“Pienso que, claramente, el cambio climático es algo que está impactando la vida de forma exponencial. Pienso que el problema, más que de clima, es económico”, indicó.

