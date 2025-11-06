Roy Barreras tiene beneplácito de mayoría de La U para presidenciales de 2026: Antonio Correa

Luego de que la dirección del Partido de la U hubiera aclarado en un comunicado emitido en la mañana de este 6 de noviembre que ellos no participaron de la reunión en la casa de la senadora Nadia Blel, en la que se avanzó en la construcción de una coalición para el 2026, el senador Antonio Correa, de esa colectividad, anunció que ellos no estarían avanzando en ese camino.

De hecho, en los micrófonos de La W, Correa dijo que el exsenador Roy Barreras tendría el beneplácito de la mayoría de la colectividad para ser su candidato presidencial en los próximos comicios. Y que así lo respaldarían también los directores del Partido, el exregistrador Alexander Vega y la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán.

En primer lugar, Correa aseguró que, al momento de la reunión, la dirección colegiada se encontraba reunida con la bancada de senadores. “Desconocemos el origen de esas versiones. Quizá hubo algún miembro no autorizado por nuestra bancada, pero de nosotros nadie estuvo representativo en esa reunión”.

Y aseguró, por el contrario, que la mayoría del partido está concentrada en la construcción de sus listas al Congreso y que incluso han considerado que su lista se una a la de La Fuerza, el partido del también exembajador Roy Barreras, quien se ha venido acercando a la colectividad.

“Nosotros seguimos en el camino que el Partido de la U sea protagonista en esta próxima justa electoral. Y una gran mayoría dentro del partido, miramos con muy buenos ojos el consenso que genera el nombre del médico Roy Barreras”, dijo en La W.

Y agregó que el partido espera que en “las reuniones de bancada podamos tomar una decisión de unión”, al rededor del nombre Barreras. “Que vayamos no solamente en torno a una candidatura, sino con las calidades de un muy buen candidato y de buscar ser protagonista en las próximas contiendas electorales”.

Sobre si podría haber inconformidad alrededor de ese nombre en los sectores más opositores de La U, dijo que se trata solo de facciones que “vale la pena respetar, porque nosotros somos unidad. Pero a la gran mayoría nos gusta Roy”.