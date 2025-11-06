Santa Marta ultima detalles para la IV CUMBRE CELAC UE

Santa Marta

En el marco de la IV Cumbre CELAC -UE la capital del Magdalena se prepara en materia logística y operativa para dar una atención a las diferentes delegaciones que llegarán desde este fin de semana a la ciudad más antigua de Colombia.

En ese sentido, el secretario de Gobierno del Distrito de Santa Marta, Camilo George, en diálogo con la W Radio, entregó detalles de cómo se vienen preparando para tan importante evento, “En Santa Marta estamos de fiesta semana, el Gobierno Nacional está en el IV encuentro CELAC, pero alterno viene una oferta cultural que se va a tomar distintos barrios y centros importantes de Santa Marta. El evento Corazón del Mundo el 8 de noviembre, alterno en la bahía de Santa Marta, Parque de los Novios, Pescaíto, y venimos trabajando desde varias semanas en el operativo de más de 40 mil personas que van a llegar a Santa Marta”, precisó.

El encuentro de los jefes de estado se realizará el 9 y 10 de noviembre, el cual estará acompañado de actividades alternas en las distintas plazas públicas de la ciudad que incluyen foros de la sociedad civil, foro empresarial, muestras culturales “dentro de esa agenda alterna que trae el Gobierno Nacional está esa oferta diversa de emprendedores, conciertos masivos, gran evento con las víctimas de la UP; es una agenda diversa que incluye saberes, enseñanzas, aprendizajes, gastronomía”, agregó.





Oferta de la capacidad hotelera:

“La ciudad tiene una oferta de capacidad hotelera de más de 25 mil habitaciones, el corredor sur va a llegar a una ocupación por encima del 95%, más de 25 frecuencias diarias desde Bogotá Medellín, y distintas ciudades esperan, afirmó Camilo George.

De acuerdo con el informe del ODECS, se estima que este evento —junto a las actividades culturales y artísticas programadas en este marco— movilizará más de 110 mil visitantes, incluidos 1.500 representantes oficiales de las delegaciones internacionales, generando una ocupación hotelera entre el 90 % y el 95 %, con una derrama económica estimada de USD $3.5 millones.





Planes de contingencia

Por otro lado, se refirió a las acciones en materia de prevención que se vienen ejecutando para evitar que personas externas empañen la logística de los eventos que mantienen a Santa Marta en el ojo de todo el mundo “aquí estamos haciendo un plan de contingencia con la empresa ESMAR, venimos trabajando en un plan preventivo donde hay 18 entidades, para trabajar en todos los frentes necesarios en materia de suministro de agua, de energía, recolección de basuras”, puntualizó.