Trabajar sin imposiciones ni ideologías: Antonio Tajani sobre lucha contra cambio climático en COP30

El político italiano perteneciente al partido Forza Italia y al Partido Popular Europeo, Antonio Tajani, también actual vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, conversó con La W desde la COP30 acerca de la lucha contra el cambio climático.

“Para nosotros es fundamental la lucha contra el cambio climático, pero no podemos trabajar en contra ello sin defender a los trabajadores. Hay que ser más flexibles en algo”, afirmó.

Ante la no presencia de Estados Unidos y el envío de un representante de China a la COP30, las dos naciones que más contaminan en el mundo, Tajani expresó que los países deben trabajar en contra del cambio climático, pero sin ideologías.

“Lo que podemos hacer es trabajar sin imposiciones ni ideologías. Mi posición no es la de Greta Thunberg”. Sostuvo.

Finalmente, ante la iniciativa que busca 1.3 billones de dólares para países vulnerables, aseguró que esa es una promesa, pero se debe buscar el dinero.

