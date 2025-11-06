Donald Trump, Gustavo Petro y logo de la COP30. Fotos: (Photo by Andrew Harnik/Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) /(Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

“Trump está contra la humanidad, ¿qué hacemos? Dejarlo solo”: presidente Petro en COP30

El presidente de la República, Gustavo Petro, habló desde la COP30 que se desarrolla en Belém, Brasil, y arremetió contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “enemigo de la humanidad” por no asistir al evento que busca combatir el cambio climático.

“Literalmente el señor Trump está contra la humanidad. Al no venir aquí, lo demuestra. Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo”, aseguró.

Agregó que el olvido “es el castigo mayor” que se puede tener contra Trump.

Finalmente, expresó que cuando Trump quiera hablar, deberá hacerlo “sobre la vida, no sobre nada más”.

Escuche esta parte de la intervención del presidente Gustavo Petro aquí: