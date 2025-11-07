Al Oído: División y desconfianza en Centro Democrático, encuesta para elegir candidato los fracturó

Al Oído de un viernes en el que el ajedrez político está que arde. Las fichas se mueven, los reyes se cuidan, y los peones empiezan a tomar protagonismo. Porque en este tablero del 2026 nadie quiere quedarse quieto y cada jugada tiene su precio.

Arranquemos por los Galán. Los hermanos que crecieron bajo la misma bandera liberal hoy parecen jugar en lados opuestos del tablero. Juan Manuel, jefe del Nuevo Liberalismo, decidió aliarse con el Mira y Dignidad para sobrevivir electoralmente.

Pero desde el Palacio Liévano, su hermano, el alcalde Carlos Fernando, teme que esa movida traicione la coherencia del legado de su padre. Él dice que no hay pelea, que todo son “malas lenguas”, pero dentro del partido varios confirman lo contrario: hay desconexión total. Y cuando la política se mete en la familia, las grietas se sienten más profundas que los discursos.

Mientras tanto, Roy Barreras —que muchos extrañaban en escena— anda moviendo fichas a su estilo: en silencio, entre cafés y conversaciones privadas. En el Partido de la U se siente la división. Algunos quieren respaldar a Juan Carlos Pinzón, pero tras varias reuniones, la mayoría parece inclinarse por Roy.

Igual, no olvidemos que él no necesita aval: tiene colectividad propia y la experiencia de quien sabe que hablar menos también es una forma de ganar tiempo.

En el Centro Democrático el tablero está más revuelto que nunca. La lista cerrada al Senado genera tensiones por los puestos y la elección de la encuestadora para definir candidato terminó en caos. Andrés Guerra se levantó de la mesa, la campaña de Miguel Uribe dice que puntea, y Juan José Lafaurie lanzó la frase que prendió X: “¿Será que primero anuncian la encuesta y después la hacen?”.

La firma que iba a encargarse del proceso quedó congelada. De momento, una fuente nos dijo Al Oído que “no hay confianza ni consenso, la señal de humo blanco se cayó”.

Y ustedes saben que, si por un lado llueve, por el otro no escampa, si miramos al Pacto Histórico, el panorama no es más tranquilo.

Gloria Flórez e Isabel Zuleta protagonizaron un nuevo capítulo de fractura interna. Zuleta acusa a la presidenta de Colombia Humana de “sordera política”, de no asumir responsabilidades ni defender la transparencia en la consulta, y de avalar candidaturas cuestionadas, incluso hablo de que fueron apadrinadas por Quintero y compañía. El eco de esa pelea deja claro que, dentro del Pacto, la palabra unidad es más un deseo que una realidad.

Así cerramos la semana, el ajedrez político está en plena partida, y Al Oído ya sabemos que cada movimiento tiene su historia.

"El amor propio sigue siendo la relación más importante de tu vida, pero en el 2026 lo llevaremos un paso más allá con la sororidad. Al amarte, te reconoces y te fortaleces, y en esa fortaleza descubres el poder de unir fuerzas con otras mujeres. Esta agenda es un espacio para que cada día cultives tu interior, te motives y te conectes con esa red de apoyo mutuo": Antonina Canal en Al Oído.

