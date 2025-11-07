El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Andrés Guerra revela tensión en uribismo por elección del candidato único: “rayan con la soberbia”

El senador y precandidato presidencial Andrés Guerra rompió el silencio sobre las tensiones que se han presenciado en el Centro Democrático en las últimas semanas por la selección de la firma que realizará la encuesta para definir el candidato único del uribismo.

Explicó que el resultado de la encuesta debería conocerse el 28 de noviembre, pero denunció que existe “una conducta que raya con la soberbia al interior de unos equipos de trabajo que quieren tomar decisiones por encima de los mismos candidatos”. Esto, respecto a la selección de la encuestadora.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Escuche la entrevista completa en La W:

