Actualidad

Andrés Guerra revela tensión en uribismo por elección del candidato único: “rayan con la soberbia”

Andrés Guerra, precandidato y senador del Centro Democrático, pasó por los micrófonos de La W y se refirió a los choques por la selección del candidato único del uribismo para las elecciones presidenciales del 2026.

Andrés Guerra y Centro Democrático | Fotos: Suministradas

El senador y precandidato presidencial Andrés Guerra rompió el silencio sobre las tensiones que se han presenciado en el Centro Democrático en las últimas semanas por la selección de la firma que realizará la encuesta para definir el candidato único del uribismo.

Explicó que el resultado de la encuesta debería conocerse el 28 de noviembre, pero denunció que existe “una conducta que raya con la soberbia al interior de unos equipos de trabajo que quieren tomar decisiones por encima de los mismos candidatos”. Esto, respecto a la selección de la encuestadora.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Escuche la entrevista completa en La W:

