Bastante apasionado: así valoró el enviado especial de Indonesia el discurso de Petro en la COP30

Aseguró que el mensaje del discurso del presidente Gustavo Petro en la COP30 es que se deben, además de cuidar la selva, adelantar acciones contra los combustibles fósiles.

Gustavo Petro y Hashim Djojohadikusumo. Fotos: Colprensa / (Photo by Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Hashim Djojohadikusumo, enviado especial para el Clima de Indonesia, conversó con La W acerca de la COP30 y también el discurso que dio el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Precisamente, sobre las palabras que pronunció el mandatario de los colombianos, lo calificó como “bastante apasionado y emotivo”. Además, sostuvo que el discurso de Petro deja como mensaje que es superfluo preservar la selva si no se hace algo contra los combustibles fósiles.

De otro lado, destacó la acción en contra de la deforestación que ha tenido Indonesia, al igual que Brasil.

