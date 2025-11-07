Bastante apasionado: así valoró el enviado especial de Indonesia el discurso de Petro en la COP30
Aseguró que el mensaje del discurso del presidente Gustavo Petro en la COP30 es que se deben, además de cuidar la selva, adelantar acciones contra los combustibles fósiles.
Bastante apasionado: así valoró el enviado especial de Indonesia el discurso de Petro en la COP30
03:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Gustavo Petro y Hashim Djojohadikusumo. Fotos: Colprensa / (Photo by Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Hashim Djojohadikusumo, enviado especial para el Clima de Indonesia, conversó con La W acerca de la COP30 y también el discurso que dio el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Precisamente, sobre las palabras que pronunció el mandatario de los colombianos, lo calificó como “bastante apasionado y emotivo”. Además, sostuvo que el discurso de Petro deja como mensaje que es superfluo preservar la selva si no se hace algo contra los combustibles fósiles.
- Lea también: Primer ministro de Noruega insistió desde COP30 en apoyar cuidado de selva y combatir deforestación
De otro lado, destacó la acción en contra de la deforestación que ha tenido Indonesia, al igual que Brasil.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Reviva la entrevista completa aquí:
Bastante apasionado: así valoró el enviado especial de Indonesia el discurso de Petro en la COP30
03:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles