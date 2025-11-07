El código iframe se ha copiado en el portapapeles

COP30 “es la cumbre de la verdad”: António Costa, presidente del Consejo Europeo

António Costa, presidente del Consejo Europeo, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los temas que se van a tratar en la Cumbre Celac de la Unión Europea 2025, que se llevará a cabo en Santa Marta el 9 y 10 de noviembre.

“Como lo dijo el presidente Lula, esta es la cumbre de la verdad. Luego de tantos años tomando compromisos y anuncios, estamos concretando lo que habíamos decidido antes”, afirmó.

Destacó que el claro ejemplo de eso es que se acordó el apoyo para el nuevo fondo para proteger los bosques en el mundo.

No presencia de EE.UU. y China en la COP30

Para Costa, las cumbres no solo son los líderes, sino los países y los compromisos que se adquieren a largo plazo.

“Este año estamos conmemorando los 10 años del Acuerdo de París. Ha sido necesario organizar muchas cumbres”, indicó. Además, destacó que se han logrado avances gracias a ese acuerdo.

“La continuidad y la persistencia de la comunidad internacional del trabajo multilateral produce resultados”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: