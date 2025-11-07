El código iframe se ha copiado en el portapapeles

COP30 tiene líderes que aseguran compromisos para preservación del ambiente: gobernador de Pará, Brasil

Helder Zahluth Barbalho, exsecretario Nacional de Puertos, exministro de Integración Nacional y actual gobernador del estado de Pará en Brasil, habló con La W a propósito del desarrollo de la COP30 que se desarrolla en Brasil.

Aseguró que en Belém están los líderes mundiales que tienen la capacidad para debatir y llegar a compromisos para asegurar la preservación del ambiente y el desafío de cuidar de las personas.

Sin embargo, ante la incongruencia con el uso excesivo de plásticos que hay en Belém y que esa ciudad sea la sede de la COP30, afirmó que se adelantan proyectos para que esa urbe en el corazón de la Amazonía respete el medioambiente y tenga prácticas sostenibles.

