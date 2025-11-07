Anotnio Navarro, Otty Patiño y Gustavo Petro. Fotos: (Colprensa - Diego Pineda) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Cortesía: Presidencia)

“Hubo una exposición intencional de los rehenes”: juez que acusó al M-19 por Holocausto

En diálogo con La W, el antiguo Juez 30 de Instrucción Criminal, Uriel Amaya Olaya, se refirió a la investigación que adelantó por el Holocausto del Palacio de Justicia, en la que acusó a la cúpula del M-19 por los crímenes de ese grupo armado.

