“Hubo una exposición intencional de los rehenes”: juez que acusó al M-19 por Holocausto
En diálogo con La W, el juez Uriel Amaya, se refirió además al uso político que se le ha querido dar a la verdad de la toma y retoma del Palacio.
19:28
Anotnio Navarro, Otty Patiño y Gustavo Petro. Fotos: (Colprensa - Diego Pineda) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Cortesía: Presidencia)
En diálogo con La W, el antiguo Juez 30 de Instrucción Criminal, Uriel Amaya Olaya, se refirió a la investigación que adelantó por el Holocausto del Palacio de Justicia, en la que acusó a la cúpula del M-19 por los crímenes de ese grupo armado.
Escuche la entrevista completa aquí:
