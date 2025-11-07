El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Migrante venezolano ante el fin del TPS en EE.UU: “Vinimos a contribuir, ahora vivimos con miedo”

Durante los últimos años, muchos venezolanos han estado protegidos bajo el programa federal de Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, esa protección expira este viernes, 7 de noviembre, a la medianoche.

Para hablar sobre este tema, La W conversó con el venezolano Zenir León, quien vive en el estado de Texas y ha estado bajo la protección del programa de TPS desde el 2021 hasta hoy.

“Es preocupante y triste, llegamos a este país trabajando, portándonos bien, no cometiendo errores. Mi hijo y mi esposa están en la misma situación que yo, mi esposa se presentó, como lo hacía cada vez que la requerían, pero esta vez la dejaron detenida, a mí se me vence hoy el TPS, en mi empresa me dijeron que me sacarían si no lo presentaba validad. Uno llega aquí con ganas de salir adelante, pero esas noticias son devastadoras”, aseguró.

Según contó, su familia espera “una respuesta favorable al migrante de bien, que vino a trabajar y a contribuir”.

“No pueden juzgarnos a todos por los pocos migrantes que delinquen, hay muchos que hicimos nada ilegal, que trabajamos honradamente, en nuestra familia somos estudiados (…) yo pasé muchas cosas en mi país que me llevaron a salir de ahí hace más de diez años, vine a Estados Unidos, y todo iba bien hasta ahora”, agregó.

La situación se originó tras un fallo de la Corte Suprema del 3 de octubre, que permitió al Gobierno federal poner fin al TPS para los venezolanos. En total, cerca de 350.000 personas en todo el país se verán afectadas, perdiendo su protección contra la deportación, sus permisos de trabajo y sus licencias de conducir.

Escuche la entrevista completa en La W:

