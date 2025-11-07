“No podemos callar por miedo, la justicia llega”: exseñorita Bogotá sobre condena contra su abusador

W Radio conoció en primicia que un juez de Cali emitió sentido de fallo condenatorio contra el docente Farley José López Henao. Esto ocurrió tras hallarlo culpable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, cometido contra la ex señorita Bogotá, María Camila Correa Montalvo, cuando tenía 12 años, en mayo de 2008.

Luego de 17 años se conoce el fallo de primera instancia contra el profesor que agredió a la víctima cuando se encontraba cursando el grado cuarto de primaria en el reconocido colegio de la capital del Valle del Cauca.

María Camila Correa pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el caso y los desafíos que tuvo que enfrentar para que se hiciera justicia.

“No ha sido nada fácil, pero por encima de todo no me podía rendir, en Colombia la justicia cojea, pero llega, soy la muestra de ello. Fui una niña muy privilegiada, estudie en uno de los mejores colegios de Cali, y decidí nunca rendirme, no solo por mí, sino también por mí, por mi mamá que siempre me creyó, lo hice por las mujeres que se quedan calladas por miedo, que tal vez no tienen quien las apoye en estos casos”, aseguró.

En contexto: Condenan a docente que abusó sexualmente de la exseñorita Bogotá cuando tenía 12 años

Asimismo, destacó que el principal reto no fue solo la demora de 17 años para que se emitiera una condena, sino por la poca celeridad que las autoridades colombianas le dan a este tipo de procesos.

“¿Cómo es posible que una niña de 15 años, edad que tenía en ese momento, vaya a una audiencia y le digan que la otra parte no pudo ir porque esta enferma, entonces se aplaza un año? Y volvía al año, y otra vez la misma situación. Me dolía, me agotaba, pero no me podía rendir”, agregó.

Correa relató que estuvo callada por dos años, intentando no asistir a las clases de su abusador, quien incluso le pedía ir a una capilla a pedir disculpas por lo que pasó.

“Era una amenaza, para una niña de 12 años enfrentarse a la jerarquía de un colegio es una amenaza, es obligarla a quedarse callada. Mi mamá noto mis comportamientos y finalmente le conté que pasó, ella tomó acciones y es ahí donde empieza este proceso”, recordó.

¿Cuál fue la respuesta del colegio?

Según relató Correa en La W, el colegio le dio un manejo precario a los hechos.

“Mi mamá llama a la parte administrativa y pide al colegio los datos del profesor para hacer la denuncia y ellos se niegan a entregarlos, la policía se involucra y tienen que amenazar con mandar una patrulla para que ellos entreguen los datos (…) El rector más que no creerme, me cuestionaba, decía cosas como -¿segura que eso pasó?-, una niña no tiene por qué crear una mala reputación, si lo dice es por algo”, mencionó.

Es importante recordar que W Radio le hace seguimiento a este caso desde 2022, cuando también se conversó con María Camila Correa y su abogado, quienes entregaron en su momento detalles de cómo avanzaba la batalla legal.

Aquí está el informe: ¿La señorita Bogotá fue víctima de abuso sexual?

“A penas se puso la denuncia, mi mamá va al colegio y expone el caso completo, a los días desvinculan al profesor, eso fue todo lo que hicieron, se negaron a darme apoyo psicológico externo, me ofrecían solo a los psicólogos del colegio, quienes eran amigos del profesor”, agregó.

Finalmente, María Camila Correa envió un mensaje a los padres de familia, diciéndoles que “crean en sus hijos, los niños no mienten, menos aun si es un niño que se sostiene con su versión, apenas ellos lo digan hay que tomar acción”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “No podemos callar por miedo, la justicia llega”: exseñorita Bogotá sobre condena contra su abusador 12:13 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí