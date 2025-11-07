Padres denuncian “actos inhumanos” tras operativo del ICE contra profesora colombiana en EE.UU.

Guardería 'Rayito de Sol' y padres de familia | Fotos: Suministradas y

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a la docente colombiana Diana Patricia Santillana en la guardería infantil Rayito de Sol, de Chicago. La mujer fue arrestada y llevada a la fuerza por las autoridades migratorias, generando indignación en la comunidad.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió que el permiso laboral no otorga estatus legal en Estados Unidos, por lo que sería una inmigrante indocumentada.

Sergio Rocha, padre de una de las niñas alumnas del centro infantil ‘Rayito de Sol’, en el que irrumpieron los agentes del ICE, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los hechos.

“Los niños están asustados, estamos muy aterrorizados por lo que pasó. Estamos organizando grupos de padres para responder y ver cómo podemos proteger a nuestros niños de esta locura, este acto no debe repetirse”, aseguró.

Según Rocha, Diana Patricia Santillana sí es maestra del centro infantil, y llevaba varios años trabajando allí.

“Muchos la consideramos como parte de nuestra familia, es una educadora muy profesional, muy amable, quiere a nuestros hijos como una madre, el cuidado de esta maestra y de muchas más allí han hecho sentir la guardería como un segundo hogar”, mencionó.

Asimismo, destacó que “han cruzado una línea que ya no es política, es algo de humanidad. Decían que no entrarían a las bibliotecas, a los colegios, a los hospitales, y lo están haciendo, es algo inhumano. Dejan a nuestros niños sin sus cuidadores, porque son estas personas quienes están cuidando a nuestros niños”.

¿Qué piensa de la situación que están viviendo los migrantes en EE.UU?

Finalmente, se refirió a las problemáticas que los migrantes están teniendo que enfrentar en los Estados Unidos, como la revocatoria del TPS a los venezolanos.

“Lo que esta pasando es injusto, muchos de los que vivimos en este país somos inmigrantes, nuestros hermanos venezolanos vinieron a trabajar, a ganarse el pan del día, no están cometiendo crímenes, las autoridades están quebrando la Constitución de este país de una forma inhumana (…) Demandamos que se libere a Diana, nuestra energía esta muy alta ahora, toda la comunidad esta con ella, seguiremos luchando para que salga”, concluyó.

