Pelea por avales en el Partido Liberal: ¿Gaviria castigaría a críticos de su reunión con Uribe?

A partir de la reunión que sostuvieron la semana pasada los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, para cimentar las bases de una eventual coalición de cara a las elecciones presidenciales de 2026, surgieron varias críticas en del Partido Liberal, y con ello se destapó una pelea por los avales para la elecciones legislativas del año 2026.

La primera alerta la lanzó el representante Carlos Felipe Quintero, quien aseguró que su permanencia en su curul estaría “en riesgo”, porque desde la dirección del partido lo estarían presionando con no avalarlo por sus criticas a ese encuentro entre los exmandatarios.

Apropósito, Quintero pasó por los micrófonos de La W, y aseguró que “a muchos compañeros les da miedo alzar la voz porque les quitan los avales. Nos amarran con los avales, son los dueños de nuestros destinos”, dijo. También habló la representante Piedad Correal, quien es afín al gavirismo.

Correal dijo que Gaviria tiene la potestad tanto para entregar avales como para reunirse con los jefes de los demás partidos y hacerlo de forma inconsulta, pues en la última “convención nacional, en octubre del 2024, la reelección del presidente Gaviria fue apoteósica. El 80 % votamos a favor de que siga al frente del partido”, dijo. Y agregó que fue precisamente en ese escenario que se debieron “debatir las diferencias, pero no se hizo. La mayoría lo respaldó, y fue legítimo”

Por su parte, Quintero insistió en que el Partido Liberal se convirtió en una “monarquía”: “Ellos son autoritarios, se creen reyes y dueños del partido (...) Simón Gaviria no tiene ningún cargo de representación dentro del partido, y es el que da los avales. ¿Cómo puede ocurrir que por ser hijo del director sea el que dé los avales? ¿Cuándo se ha visto eso? No tiene ninguna dignidad”.

En todo caso, Correal salió en defensa de la dirección: “No se puede decir que todo sea autoritarismo. En varias regiones Simón Gaviria se ha reunido con los parlamentarios actuales, armando listas y fortaleciendo el partido (...) Lo que quiere el presidente Gaviria es tener un partido fortalecido y competitivo para las elecciones del 2026″.

