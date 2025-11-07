Periodista fue despedido por preguntar si Israel debe pagar la reconstrucción de Gaza: esto dijo

El periodista italiano Gabriele Nunziati se volvió noticia tras conocerse que la agencia NOVA, para la que trabajaba, decidió terminar su contrato por preguntarle a la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, si Israel debería pagar por la reconstrucción de la Franja de Gaza tras el cese al fuego.

La pregunta textual fue: “Usted ha dicho repetidamente que Rusia debería pagar por la reconstrucción de Ucrania, ¿cree que Israel debería pagar por la reconstrucción de Gaza, dado que destruyó casi toda la Franja y su infraestructura civil?“, a lo que ella le respondió diciendo que era una pregunta interesante, pero que no haría ningún comentario.

Dos semanas después, el periodista recibió una carta en la que le comunicaban el fin de la relación laboral, según la Agencia NOVA, por “formular una pregunta técnicamente incorrecta al portavoz de la Comisión Europea”.

El periodista Nunziati pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, asegurando que no comprendía por qué era una pregunta incorrecta.

“¿Qué es lo que diferencia una pregunta incorrecta de una correcta? Fue una pregunta basada en hechos, y es un hecho que Israel destruyó estructuras civiles en Gaza, creo que es legítimo preguntar si Israel tiene que pagar la reconstrucción de Gaza, así como se debate si Rusia debe reconstruir a Ucrania”, expresó.

Además, destacó que su pregunta no fue parcializada, y que la situación se agrandó por el video que quedó donde hacía la pregunta, que se volvió viral.

“He recibido la solidaridad de muchos compañeros, pero no se me han abierto puertas en el trabajo, no sé si ha favorecido o no al debate público, pero será difícil encontrar trabajo en algunos medios. Si no se hubiese vuelto viral ni siquiera la habrían visto, el hecho de que movió a la opinión pública fue lo que llevó a la agencia a tomar esta decisión de sacarme”, agregó.

¿Cuál fue la justificación de la Agencia NOVA para terminar el contrato del periodista Nunziati?

En un comunicado, la Agencia NOVA rechazó la pregunta del periodista porque comparaba a Israel con Rusia, algo que, para ellos, no es equiparable.

“Rusia invadió Ucrania, un país soberano, sin provocación alguna. Israel, por otro lado, sufrió una agresión armada. Por lo tanto, no sorprende que el portavoz no respondiera a la pregunta, ya que era completamente inapropiada y errónea (…) El vídeo relacionado con su pregunta fue difundido por canales de Telegram de nacionalistas rusos, lo que genera una situación embarazosa para la agencia, que se esmera por mantener su independencia y la objetividad de la información que transmite. Es evidente que, en este contexto, la relación de confianza con el colaborador se ha roto”, concluye el comunicado.

