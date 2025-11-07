El código iframe se ha copiado en el portapapeles

UTB anunció donación de dos empresas a Vamos Pa’Lante: suma total pasa los $125 millones

Alberto Roa, rector de la Universidad Técnica de Bolívar (UTB), dialogó con La W a propósito de su experiencia con Vamos Pa’Lante, una campaña que ayuda a que jóvenes universitarios puedan terminar su carrera profesional.

Solo en la UTB, Vamos Pa’Lante ha tenido un gran impacto, generando 1234 becas desde el 2019.

¿Qué hace la UTB para elevar la empleabilidad de los estudiantes?

Roa reconoció que para los jóvenes puede ser frustrante que al graduarse no logren conseguir trabajo. Por lo que, desde la institución, han desarrollado estrategias para elevar la empleabilidad de sus egresados, enfocándose en el entorno empresarial:

Todos los programas tienen un semestre de práctica en el que los estudiantes pueden quedarse enganchados en el entorno laboral.

Se han desarrollado rutas de desarrollo de competencias paralelas al desarrollo profesional: nivel de inglés, capacidades comunicativas, de liderazgo.

“Lo que hacemos es un sistema de formación y verificación, de tal forma que cuando salen, tiene un set de certificación de quién ser y cómo comunicarse”, indicó.

¿Cuáles son las dos donaciones para Vamos Pa’Lante?

Anónima: 76.4 millones de pesos

Empresa Calamarí LNG: 49 millones de pesos

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.