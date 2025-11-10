El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Al Tren de Cercanías solo le faltaba el aval”: gremios rechazan anuncio de Petro de reversarlo

Con un duro pronunciamiento, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, cuestionaron al presidente Gustavo Petro por el incumplimiento de cofinanciar el Tren de Cercanías.

Ambos mandatarios coincidieron en que la falta de apoyo del Gobierno Nacional pone en riesgo uno de los proyectos más importantes para la movilidad y la competitividad de la región.

La mandataria recalcó que tanto su administración como las alcaldías de Cali y Jamundí cumplieron con su parte, al aportar el 30% de la cofinanciación del proyecto, equivalente a 3,5 billones de pesos, mientras que el Gobierno Nacional se negó a responder por el porcentaje restante.

Lea también: Choque entre Petro y Dilian Francisca Toro por proyectos ferroviarios y presuntas venganzas al Valle

Para hablar sobre el tema, La W conversó con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, quien destacó que el anuncio del presidente Petro cayó como un ‘balde de agua fría’ en este proyecto.

“El presidente Petro dice que le dará al Valle otra cosa y no el Tren de Cercanías, sino el Tren del Pacífico que, si bien es necesario, está en una etapa mucho más fría que el tren de Cercanías, al que solo le faltaba el aval del Gobierno para la cofinanciación”, aseguró.

Asimismo, destacó que desde la región no se quedarán quietos con el proyecto, pues el 30% de financiación que logró la administración local no puede perderse.

“Este sueño del Valle del Cauca no terminará aquí. Si de priorización financiera se trata, este proyecto prácticamente está listo, el valle sí está viéndose castigado, creo que los mandatarios tienen que pensar en la gente. Esto va a conectar a Cali con Jamundí, un trayecto que ayudará a miles de ciudadanos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Al Tren de Cercanías solo le faltaba el aval”: gremios rechazan anuncio de Petro de reversarlo 04:34 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo