Atentado en Tunja: explosivos fueron activados con un temporizador
El coronel Eddy Raúl Cardona contó en La W los detalles de este atentado que fue frustrado por las autoridades.
Atentado en Tunja: explosivos fueron activados con un temporizador
03:12
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Autoridades detonaron controladamente una volqueta abandonada cerca del Batallón de Tunja | Foto: W Radio
El coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo, comandante de la primera brigada del Ejército en Boyacá, se refirió al atentado con explosivos en Tunja.
- Lea también: ¿Qué se sabe del intento de atentado en Tunja con volqueta cargada con explosivos? Habla la Policía
Dijo que el ataque se le atribuye al frente de guerra oriental del ELN, cuyo cabecilla corresponde al monte de Joseph Morales alias ‘Saúl’, ‘Manuel’ o ‘El Poeta’, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.
El coronel informó que a la hora de intentar desactivar la volqueta cargada con explosivos, coincidió con un temporizador al interior del vehículo.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche la entrevista completa en La W:
Atentado en Tunja: explosivos fueron activados con un temporizador
03:12
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles