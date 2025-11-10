La W RadioLa W Radio

Atentado en Tunja: explosivos fueron activados con un temporizador

El coronel Eddy Raúl Cardona contó en La W los detalles de este atentado que fue frustrado por las autoridades.

Autoridades detonaron controladamente una volqueta abandonada cerca del Batallón de Tunja | Foto: W Radio

El coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo, comandante de la primera brigada del Ejército en Boyacá, se refirió al atentado con explosivos en Tunja.

Dijo que el ataque se le atribuye al frente de guerra oriental del ELN, cuyo cabecilla corresponde al monte de Joseph Morales alias ‘Saúl’, ‘Manuel’ o ‘El Poeta’, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

El coronel informó que a la hora de intentar desactivar la volqueta cargada con explosivos, coincidió con un temporizador al interior del vehículo.

Escuche la entrevista completa en La W:

Escuche W Radio en vivo aquí

WRadio FM

Directo

W Radio
