Canciller confirmó en La W que encargado de negocios de EE.UU., John McNamara, no será expulsado

Canciller aseguró que no se expulsará a Jhon McNamara ni se llamará a consultas a Daniel García Peña

En diálogo con La W, la canciller Rosa Villavicencio aclaró que el Gobierno colombiano no expulsará al encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá ni llamará a consultas al embajador de Colombia en Washington, luego de las versiones que circularon tras las recientes tensiones diplomáticas.

“Va a haber simplemente una nota verbal y no se va a expulsar al embajador”, afirmó Villavicencio, al señalar que el presidente Gustavo Petro “en ningún momento dijo que lo expulsaría”, y que parte de la información difundida surgió mientras la delegación colombiana se encontraba en la plenaria de la CELAC.

La canciller explicó que Colombia enviará una nota verbal y buscará conversar directamente con el embajador colombiano en Washington para evaluar la situación, reiterando la intención de mantener canales diplomáticos abiertos y evitar escaladas.

“Queremos unas buenas relaciones. Puede que no estemos de acuerdo en los enfoques de tratamiento de las drogas (…) pero queremos llevarnos en la cordialidad, pese a las diferencias, y no hacer de todos estos debates públicos”, señaló.

Villavicencio añadió que ya ha sostenido conversaciones con el encargado de negocios estadounidense y que el objetivo es continuar el diálogo en un ambiente más calmado, luego de una jornada que calificó como “supremamente intensa” debido a la cumbre internacional y a actos oficiales.

La canciller insistió en que el Gobierno privilegia la vía diplomática: “No ha dicho que vaya a expulsar a nadie, tenemos primero que hablar”.