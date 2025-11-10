Canciller descartó llamar a consultas al embajador Daniel García Peña tras tensiones con Washington

Canciller aseguró que no se expulsará a Jhon McNamara ni se llamará a consultas a Daniel García Peña

En diálogo con La W, la canciller Rosa Villavicencio confirmó que el Gobierno no llamará a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, despejando las versiones que circularon en medio de la tensión diplomática con Washington.

“Va a haber simplemente una nota verbal”, dijo, al recalcar que el presidente Gustavo Petro “en ningún momento dijo que lo llamaría a consultas” y que las interpretaciones surgieron mientras la delegación se encontraba en plena plenaria de la CELAC.

Villavicencio explicó que la instrucción es mantener la relación bilateral por los canales diplomáticos y dialogar directamente con el embajador antes de cualquier decisión.

“Queremos unas buenas relaciones… pese a las diferencias. No ha dicho que vaya a llamar a nadie a consultas, tenemos primero que hablar”, dijo.

La canciller añadió que ya sostuvo contacto con la representación estadounidense y que su despacho buscará conversar con García Peña para evaluar el contexto de manera serena y evitar interpretaciones erradas.

Le puede interesar: No habrá condiciones ni medidas adversas: embajador Daniel García Peña tras descertificación de EEUU

Además, en diálogo con La W, la canciller también confirmó que el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia no será expulsado del país. “Va a haber simplemente una nota verbal y no se va a expulsar al embajador”, afirmó Villavicencio, al señalar que el presidente Gustavo Petro “en ningún momento dijo que lo expulsaría”, y que parte de la información difundida surgió mientras la delegación colombiana se encontraba en la plenaria de la CELAC.