Canciller descartó llamar a consultas al embajador Daniel García Peña tras tensiones con Washington

La canciller Rosa Villavicencio añadió que ya sostuvo contacto con la representación estadounidense y que su despacho buscará conversar con García Peña para evaluar el contexto de manera serena y evitar interpretaciones erradas.

07:42

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. EFE/ Eduard Ribas Admetlla

En diálogo con La W, la canciller Rosa Villavicencio confirmó que el Gobierno no llamará a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, despejando las versiones que circularon en medio de la tensión diplomática con Washington.

“Va a haber simplemente una nota verbal”, dijo, al recalcar que el presidente Gustavo Petro “en ningún momento dijo que lo llamaría a consultas” y que las interpretaciones surgieron mientras la delegación se encontraba en plena plenaria de la CELAC.

Villavicencio explicó que la instrucción es mantener la relación bilateral por los canales diplomáticos y dialogar directamente con el embajador antes de cualquier decisión.

“Queremos unas buenas relaciones… pese a las diferencias. No ha dicho que vaya a llamar a nadie a consultas, tenemos primero que hablar”, dijo.

La canciller añadió que ya sostuvo contacto con la representación estadounidense y que su despacho buscará conversar con García Peña para evaluar el contexto de manera serena y evitar interpretaciones erradas.

Además, en diálogo con La W, la canciller también confirmó que el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia no será expulsado del país. “Va a haber simplemente una nota verbal y no se va a expulsar al embajador”, afirmó Villavicencio, al señalar que el presidente Gustavo Petro “en ningún momento dijo que lo expulsaría”, y que parte de la información difundida surgió mientras la delegación colombiana se encontraba en la plenaria de la CELAC.

