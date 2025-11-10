El código iframe se ha copiado en el portapapeles

De CELAC me llevo una renovación de votos de compromiso mutuo de 2 regiones: vicepresidenta de EuroLat

Leire Pajín, diputada del Parlamento Europeo y vicepresidenta de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, habló en La W sobre la Cumbre CELAC-UE.

“Estar en Colombia siempre es un placer, esta vez he tenido la ocasión de recorrer con la Comisaría y Ayuda Humanitaria varios departamentos del país conociendo de primera mano los retos que afrontamos juntos”, dijo.

Asimismo, fue enfática al mencionar que de la CELAC se lleva una renovación de votos de compromiso mutuo de dos regiones “que tienen intereses comunes y que deben trabajar juntos para responder a la crisis que tenemos encima de la mesa”.

En cuanto a la crisis de refugiados, aseguró que efectivamente es un reto enorme. “Sigue habiendo innumerables familias desplazadas por los diferentes grupos fuera de la legal y por la situación del país”, dijo.

Sin embargo, reveló que también encontraron enormes experiencias que se llevan como aprendizaje”.

Respecto a la seguridad de las ayudas humanitarias y la garantía de estas, aseguró que los fondos tienen mecanismos de evaluación constantes.

Es muy importante seguir la evaluación de los proyectos y ver si se están financiando y gastando correctamente y viendo si está teniendo el impacto para el que fueron diseñados.

