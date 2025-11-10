Efraín Cepeda dice que “fuerzas petristas” quieren dividir al Partido Conservador con ‘Pipe’ Córdoba

A las divisiones en el Centro Democrático por la elección de su candidato para las presidenciales del 2026, se suman las tensiones en el Partido Conservador, en donde un sector, aparentemente cercano al petrismo, solicitó extender el plazo de inscripción de precandidaturas hasta el 1 de diciembre de 2025, para permitir la participación del precandidato y excontralor Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba. Durante la mañana de este lunes el Directorio Nacional Conservador accedió a esa solicitud y se extendió el plazo.

Al respecto, pasó por los micrófonos de La W el expresidente del Senado y precandidato, Efraín Cepeda, quien aseguró que tiene “mucho aprecio por Felipe Córdoba, pero no lo he visto nunca militando en el Partido Conservador. No está inscrito como conservador. Incluso, pues, apareció hace pocos meses en una propaganda del Partido Liberal. Declaró ante el occidente de Cali que era un liberal de pensamiento. También lo escuché declarar que ha recogido 350 mil firmas. Pero si él tiene pensado inscribirse en el partido y supera los requisitos, tiene hasta hoy a la media noche”.

Ahora, aseguró que no entiende las razones de haber extendido la fecha: “No sé por qué bloquear al Partido Conservador sin candidato hasta el 1 de diciembre, para llevarlo a que esté cerca de las fiestas decembrinas (...) esa solicitud está apoyada por las fuerzas petristas del directorio conservador. Lo cual me deja muy intranquilo. Yo he dado las batallas en contra del petrismo. De manera que considero que el petrismo se nos metió al rancho en el partido”.

Igualmente, señaló que no está de acuerdo con que “el primer partido de centro-derecha de Colombia, que demostró que nos enfrentamos a las reformas del presidente Petro, hoy esté paralizado, cruzado de brazos, y haya 11 directoristas complacidos con que el partido no entre a la justa política. Yo creo que eso le conviene al petrismo: mantener un partido maniatado”.

Quienes pedían aplazar la fecha, como finalmente ocurrió, habían advertido que el plazo inicial (fijado por Resolución 04231 de 2025) no era suficiente para dar garantías de una participación equitativa de los aspirantes, un hecho que consideran que contradice los principios estipulados en los estatutos del partido en cuanto a la igualdad de oportunidades.

Escuche la entrevista completa en La W:

