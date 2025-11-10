La W RadioLa W Radio

Crisis humanitaria por lluvias en Chocó: ¿Víctimas de su ubicación geográfica u olvido sistemático?

Israel Conquista y Jeison Guevara hablaron con La W sobre la atención brindada a las personas afectadas en San José del Palmar y Lloró por esta las crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos de tierra y colapso de vías terciarias y viviendas rurales.

Emergencia en Chocó: Lluvias y crecientes de ríos han dejado a miles de familias afectadas

Afectaciones por las lluvias en el departamento de Chocó. Foto: Procuraduría

