El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Felipe Córdoba buscará ser candidato a la Presidencia por Partido Conservador: “busquemos la unión”

A través de una carta, conocida por W Radio, el Partido Conservador presentó una solicitud ante la presidenta de la colectividad, Nadia Blel, para extender el plazo de inscripción de precandidaturas presidenciales hasta el 1 de diciembre de 2025, buscando permitir la participación del excontralor Carlos Felipe Córdoba en el proceso de selección interna.

Para hablar sobre el tema, Córdoba pasó por los micrófonos de La W, respondiendo también los señalamientos de Efraín Cepeda, quien aseguró que se trataría de una ficha “petrista”.

“Estamos bajo un interés superior, que es ganarle las elecciones en 2026 al candidato del presidente Petro. Estoy honrado por la invitación del Partido Conservador, tengo claro debemos buscar y llamar a la unidad por el bien superior”, aseguró.

Asimismo, recordó que en pasado tuvo el respaldo del Partido Liberal y César Gaviria para llegar a la Contraloría, ante lo que aseguró que conservadores y liberales sí pueden ir en una misma línea.

“No puedo negar mi relación con César Gaviria, de quien recibí apoyo, pero aquí estamos trabajando en la unión, hago un llamado al Partido Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático para derribar al candidato de este Gobierno y darle un freno a este mandato tan dañino”, dijo.

Finalmente, Felipe Córdoba defendió la inocencia de la congresista conservadora Liliana Bitar, que apoyó la iniciativa de incluirlo entre los precandidatos presidenciales de la colectividad y quien ha sido salpicada en el escandalo de corrupción de la UNGRD.

“Yo he denunciado la corrupción, ha sido difícil, pero a quienes se ha investigado se les ha respetado el debido proceso, como el caso de Liliana Bitar, ella puede demostrar su inocencia”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W

Play/Pause Felipe Córdoba buscará ser candidato a la Presidencia por Partido Conservador: “busquemos la unión” 19:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí