¿Habrá contralor distrital el próximo jueves, 13 de noviembre? Hay más de 20 recusaciones

La terna está conformada por dos hombres y una mujer. Entre los nombres se descarta el de Juan Camilo Zuluaga, por su cercanía con la contraloría general.

Contraloría de Bogotá. Foto: suministrada.

El próximo jueves, 13 de noviembre, el Concejo de Bogotá elegirá al nuevo contralor distrital. Sin embargo, el panorama no está muy claro, hasta el pasado viernes había dos recusaciones contra concejales, pero hoy ya van 20 recusaciones contra concejales que pondrían en jaque el cumplimiento del cronograma ya propuesto.

Ante este panorama, Samir Abisambra, presidente del Concejo de Bogotá, confirmó que sí habrá elección el próximo jueves.

“Estamos en este momento en plenaria resolviendo recusaciones e impedimentos, tenemos mucho más de 20, estamos en el trámite de los diferentes procesos para que efectivamente podamos seguir avanzando y en principio sigue la fecha para el jueves, esperando que podamos cumplir, pero aquí seguimos respondiendo recusaciones y impedimentos como tal”, dijo Abisambra en W Radio.

En ese orden de ideas, se cumplirán los requisitos y las actividades programadas para que haya contralor.

“El jueves es la entrevista y la elección, ya hicimos los exámenes y demás, la universidad encargada de todo el proceso ya nos envió la respectiva terna y nosotros estamos ya en la última parte del proceso”, puntualizó.

Estos son los integrantes de la terna a contralor distrital

El primero en la terna es Luis Fernando Bueno González, santandereano con experiencia en control fiscal luego de su carrera en la Contraloría General y quien tuvo un puntaje de 98 puntos en el examen de conocimiento de la Universidad de Cartagena.

También resalta el nombre de Juan Camilo Zuluaga, quien sería muy cercano al contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Además, tal y como se expuso en el Reporte Coronell, Zuluaga habría publicado dos libros con inteligencia artificial lo que le otorgaría puntaje adicional.

Por último, está Verónica Peláez Gutiérrez, quien obtuvo 92 puntos en la prueba de conocimiento. Peláez es abogada de la Universidad Externado y Doctora en Derecho por la Universidad Pantheón- Asia (París II).

