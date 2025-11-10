Inversiones y acuerdos que ya firmó el Banco Europeo de Inversiones para Colombia
La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, entregó detalles de los acuerdos que ya se firmaron y los que hacen falta para beneficiar a Colombia.
Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pasó por los micrófonos de La W y habló sobre las nuevas inversiones en América Latina y el Caribe que anunció la entidad en el marco de la Cumbre CELAC-UE que se celebra en Santa Marta.
“Nosotros como banco de inversiones de la UE lo que hacemos es poner el dinero donde están las alianzas estratégicas y esta es prioritaria para nosotros”, dijo, subrayando que se tiene una relación que va más allá de la actualidad, que se tiene que proyectar al futuro.
Asimismo, dijo que vinieron a concretar en inversiones que mejoran la vida de la gente.
Calviño reveló que también anunciarán un programa de mil millones de euros para reforzar la interconexión eléctrica de Centroamérica.
Por otro lado, aseguró que ya se firmaron dos acuerdos importantes:
- 200 millones de dólares para energía solar en Colombia
- 100 millones de euros para aguas y saneamiento en Ecuador.
De otro modo, afirmó que el BEI otorga préstamos a muy largo plazo que permite financiar estos proyectos, estas infraestructuras físicas y sociales que, según dice, son las que llevan al progreso de los países.