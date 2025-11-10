El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | Juliana Guerrero: Un diploma exprés, lo único que faltó fue que el tamal trajera el título

Al Oído de una historia que revela algo más profundo que un diploma falso: revela el tipo de país que este Gobierno está dispuesto a tolerar, y el tipo de juventud que está dispuesto a premiar.

Hace unos días el presidente Petro me respondió en X, con tono de tranquilidad absoluta y algo de molestia:

“No nombré una viceministra con título falso. Para eso existen filtros. ¿O acaso hay una viceministra con títulos falsos?”, refiriéndose a las críticas por el caso de Juliana Guerrero.

Sin imaginar qué días después la Fiscalía abrió una indagación contra Juliana Guerrero y contra varios funcionarios de la Fundación Universitaria San José por presunto fraude procesal.

Pero, presidente, aquí no se trata de un tecnicismo.

El punto no es si firmó o no el decreto, el punto es que tuvo la intención.

Y cuando hablamos de lo público, la intención basta para mostrar el fondo del problema, el punto es que defendió una persona que mentía con el más grande escudo, aun cuando hay personas que se han esforzado por ocupar esos cargos. Es más, su círculo más cercano también se lo hizo saber, preocupa por eso: la ligereza, la displicencia y la falta de rigor con que este Gobierno maneja el mérito, la ética y los cargos del Estado.

Porque lo de Juliana no es un descache administrativo:

Tiene una indagación abierta en la Fiscalía 42 por fraude procesal y falsedad documental.

Presentó títulos falsos.

Nunca presentó Saber TyT.

Nunca presentó Saber Pro.

Y aun así, con 22 años, ya había pasado por el Dapre, por el Ministerio del Interior, por un Concejo Comunitario y estaba lista para aterrizar en un viceministerio. Sin experiencia, sin acreditación, sin respaldo académico real. Pero con padrinos políticos, y al parecer, de muy alto nivel.

Y mientras tanto, miles de jóvenes en este país madrugan, estudian, se endeudan, trabajan y esperan una oportunidad que no llega nunca. Es una cachetada a toda una generación que sí hace la fila, que sí presenta los exámenes, que sí cumple los requisitos.

Lo más grave no es una joven que falsificó sus estudios para una hoja de vida, lo más grave es que un Gobierno entero movió fichas, ajustó manuales, abrió puertas, y estuvo dispuesto a convertir una mentira en un nombramiento oficial. La universidad ya anuló su título porque no hay un solo registro de que haya asistido a una sola clase. ¡Ni uno!

Al Oído, Colombia:

Aquí no fallaron los filtros, aquí falló la moral pública.

Y cuando la intención de premiar la trampa está clara, ya no importa si alcanzaron a firmar el decreto: el daño ético está hecho.

Sin titubeos hay que decirlo: A Juliana Guerrero le construyeron un “título” a la medida, sin haber pisado un aula, todo para abrirle camino a un Viceministerio. Detrás de ese atajo hay una red de favores, silencios y funcionarios que hicieron posible lo imposible. Ojalá este sea el punto final de una carrera política que nunca tuvo mérito.

El mérito no se falsifica, se trabaja.

Y este país merece un Gobierno que entienda la diferencia. Disculpe, ¿para eso le pidieron a los jóvenes que en el Gobierno pasado salieran a un estallido social? Yo creo que en sus allegados y jóvenes del Pacto hay muchos con méritos y estudios de esfuerzos, y reales, que merecen estar, solo que no hacen parte de sus amigos del corazón. ¡Los instrumentalizó y los engañó!

