María Fernanda Cabal denuncia “sabotaje” en el Centro Democrático y señala a Miguel Uribe Londoño
La senadora y precandidata María Fernanda Cabal pasó por los micrófonos de La W y se refirió a las tensiones internas en el Centro Democrático, pero también a las presuntas presiones de Uribe Londoño sobre la firma Atlas Intel
22:46
María Fernanda Cabal. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)
Durante el fin de semana estallaron públicamente las deferencias en el Centro Democrático por la elección del candidato único de esa colectividad. Se conocieron dos cartas: una del precandidato Miguel Uribe Londoño manifestando su incomodidad con el proceso de elección de la firma encuestadora para la selección del candidato y otra del director del partido, Gabriel Vallejo, respondiéndole.
Frente a la incertidumbre interna, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal pasó por los micrófonos de La W. Se refirió a las tensiones internas, pero también a las presuntas presiones de Uribe Londoño sobre la firma Atlas Intel, quien inicialmente iba a adelantar el proceso.
La senadora Cabal aseguró que desde esa campaña, la de Miguel Uribe Londoño, “hay ánimo de generar confusión en la prensa y en el público. Eso lo único que trae es una erosión de la credibilidad del elector en el partido Centro Democrático”, dijo.
Y agregó: “Aquí hay que mirar quién saca provecho de un ánimo de implosión del partido y de destrucción del método”, por eso se preguntó si “fueron los asesores de Miguel (padre) a contratar a Atlas y la si vetaron”.
Frente a los señalamientos de que a ella la favorecería Atlas Intel, dijo: “Yo no tengo ni relación ni conozco los señores de Atlas Intel; lo único que tengo es una referencia (…) Atlas fue la única que dio ganador a Donald Trump, la única que le dio 11 puntos a Javier Milei y fue la única que vio al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como ganador.”
Sabotaje en el Centro Democrático
“El nivel de la intención de sabotaje es tan grande que lo que quieren es llevarnos a que no se decida, llevarnos no sé con qué intención a marzo, diluirnos con otras candidaturas”, dijo.
Y sobre la firma encuestadora dijo que si se va a definir formalmente que no sea Atlas Intel “será por las mayorías que somos los cuatro y el director del partido (…) No voy a permitir que asesores extranjeros impongan cuál es el método”. La senadora dijo esto, al parecer, en referencia a Lester Toledo, el asesor de Uribe Londoño.
¿Atlas Intel se retira del proceso?
“Ojalá se pudiera enderezar el camino y, si Atlas volviera a confiar, me parece perfecto. Pero ahora, después de que nos implosionan el proceso, ¿nos van a imponer el método?”, dijo Cabal.
¿Qué hará Álvaro Uribe?
“Él tiene el poder de poner orden, pero prefiere conciliar, y el problema es que la conciliación, cuando pasa el tiempo, termina erosionando la confianza en los procesos”, señaló la senadora.