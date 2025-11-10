La W RadioLa W Radio

MinDefensa multa a Vertol por incumplimiento en el mantenimiento de su flota de helicópteros

La W conoció que el Ministerio de Defensa multó a la firma Vertol por incumplimiento en sus servicios. La multa es de 9 millones de dólares.

Julio Sánchez Cristo, director de La W, conoció que el Ministerio de Defensa acaba de imponer una sanción en contra de Vertol, la firma que fue contratada para el mantenimiento y actualización de su flota de helicópteros.

De acuerdo con la cartera, la multa es de 9 millones de dólares y le da un plazo de 15 días para devolver un anticipo de 13 millones de dólares, esto por incumplimiento en sus servicios de mantenimiento.

“Colombia se jactaba de tener la flota de helicópteros más completa del hemisferio, hoy tenemos la flota de helicópteros más grande en tierra sin repuestos, sin mantenimiento”, dijo Sánchez Cristo.

Según el director de La W, es muy probable que “Vertol cambie de razón social, le de la vuelta a los dueños, vuelva a licitar y se lo vuelva a ganar. Jamás pagará la multa ni devolverá el anticipo”.

