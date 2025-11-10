El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Quién es José Laureano, el utilero colombiano que llegó a un equipo de fútbol de Suiza

En diálogo con La W, José Laureano, el utilero colombiano que llegó a Servette Football Club, un equipo de fútbol de Suiza, contó su conmovedora historia y entrego detalles de lo que ha sido su experiencia.

“La historia es bastante bonita porque yo empecé como aseador y tenía al rededor de 16 personas trabajando conmigo”, dijo.

Laureano, que siempre ha destacado por sus ganas de salir adelante, fue elegido para trabajar en el equipo luego de una prueba de un par de meses.

“Yo pregunté que cuánto duraba la prueba y me dijeron que eran casi dos meses, pero yo estaba fijo con la otra empresa y no me gustaba pensar que tenía que dejar a la persona que me ha dado trabajo a mí de la noche a la mañana”, afirmó.

Sin embargo, su talento hizo que de 2 meses de prueba solo fueran 15 días, pues luego de ese tiempo ya tenía un contrato fijo y está allí desde hace 7 años.

Según contó, decidió irse a Suiza para “echarle berraquera a la vida (...) cuando el colombiano quiere salir adelante, sale”.

Escuche la entrevista completa aquí: