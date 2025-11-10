Sandra Suárez y Alicia Arango salen de la campaña de Vicky Dávila: se retiran del equipo
La W conoció en primicia que las exministras Sandra Suárez y Alicia Arango, quienes desempeñaban cargos clave en la campaña presidencial de Vicky Dávila, salen del cargo.
Sandra Suárez deja de ser gerente de campaña de Vicky Dávila: se retira del equipo
01:13
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Sandra Suárez, Vicky Dávila y Alicia Arango | Fotos: Colprensa y Suministradas
La W conoció en primicia que arrancaron los relevos en los cargos directivos de la campaña presidencial de Vicky Dávila, dándose a conocer la salida de dos de sus fichas clave.
Se trata de su gerente de campaña, Sandra Suárez, y de su jefe de debate, Alicia Arango, ambas muy cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
- Lea también: “Estoy lista para conformar una fuerza inderrotable”: Vicky Dávila sobre unidad de derecha para 2026
Sandra Suárez se desempeñó como gerente general de Revista Semana y fue ministra de Ambiente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Mientras que Alicia Arango es una reconocida figura del uribismo: fue ministra del Interior, ministra de Trabajo y embajadora ante la ONU en el gobierno de Iván Duque, además, fue jefe de debate de Álvaro Uribe.
Ambas son consideradas mujeres con sólida experiencia en la administración pública y con gran capacidad de articulación política.
Aún no se sabe quienes llegarán a estos dos cargos clave para la campaña presidencial de Vicky Dávila, pero está claro que el retiro de Suárez y Arango marca un nuevo capítulo en la construcción de su proyecto político.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche la noticia en La W:
Sandra Suárez deja de ser gerente de campaña de Vicky Dávila: se retira del equipo
01:13
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles