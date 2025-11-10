La W RadioLa W Radio

“Seguimos avanzando por la unión birregional”: Gabriel Mato, presidente de EuroLat, sobre CELAC-EU

Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular, aseguró en La W que pese a la ausencia de varios líderes en la Cumbre CELAC-UE se consiguieron acuerdos por la unión birregional.

Gabriel Mato, presidente de EuroLat

Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular y presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la Cumbre CELAC-UE que se celebra en Santa Marta.

“Seguimos avanzando por esa unión birregional y defensa de intereses compartidos”, dijo, asegurando que aunque es muy difícil llegar a acuerdos siempre se han defendido este tipo de reuniones.

“Podemos sentarnos a debatir discutir y sobre todo llegar a acuerdos que es lo más importante”, dijo.

Asimismo, se refirió a la escasa participación de líderes motivados por las disputas entre Colombia y Estados Unidos, afirmando que pese a que le hubiera gustado tener una mayor participación, lo importante es el contenido que se llevo a cabo más allá de quien lo haya decidido.

¿Cómo se puede mantener la defensa desde la UE cuando Estados Unidos está atacando embarcaciones en el Caribe?

Aunque es difícil llegar a consensos, estamos hablando de un respeto mutuo y sobre todo, intentar cumplir con lo que es Naciones Unidas y tratar de conseguir la paz dentro de la libertad y el respeto de los derechos humanos.

