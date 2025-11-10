“Son chismes de peluquería”: Lester Toledo responde a señalamientos por crisis en Centro Democrático

El estratega venezolano Lester Toledo, quien impulsó Nayib Bukele en El Salvador, y también asesoró a María Corina Machado y Edmundo González en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, ha sido blanco de señalamientos en medio de la crisis del Centro Democrático por la elección de su candidato único.

Toledo aterrizó en agosto del 2024 en la campaña del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, y tras su muerte, impulsó y se convirtió en estratega del padre del congresista, el señor Miguel Uribe Londoño.

Desde entonces, los principales señalamientos en su contra vienen de boca de la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, quien incluso lo responsabilizó de generar la más reciente crisis, por la selección de la firma encuestadora, en donde estaba participando Atlas Intel.

En exclusiva, el estratega Toledo habló en los micrófonos de La W y respondió a todos los señalamientos. Por un lado, aseguró: “No he tenido en mi historia profesional ninguna relación con alguien distinto a Miguel Uribe Turbay. Fue mi primer y único trabajo en este país”.

¿Toledo juega tres bandas?

Cuando se le preguntó si su verdadera intención es respaldar a Juan Carlos Pinzón y que se estaría acercando a esa campaña, dijo: “Al señor Pinzón lo he visto una vez en mi vida, en el entierro de Miguel Uribe Turbay lamentablemente. No tengo contacto con él, no tengo su teléfono, jamás hemos hablado. Esos son chismes de peluquería”.

También respondió a su aparente cercanía con el ideólogo del partido, José Obdulio Gaviria: “Obviamente sé quién es el señor Gaviria, pero no es amigo mío (...) No tengo nada que ver con su actuación política”.

Y lanzó el siguiente señalamiento a la senadora Cabal, “yo creo que la molestia de esa señora, con el respeto que tengo, y más por una dama, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que los sondeos de opinión que se están publicando, dicen una cosa muy clara y muy contundente. Cuando yo estoy 20 o 30 puntos abajo, debería dedicarme a trabajar, en vez utilizar esa vieja estrategia de meterse con el asesor”.

¿Ejerció presión sobre encuestadoras y habló con Atlas Intel?

Toledo explicó que las dudas de la campaña de Uribe Londoño con Atlas y su propuesta de que el proceso lo realicen tres encuestadoras, tiene que ver con que Atlas sería incapaz de adaptarse “a las circunstancias (...) Si se va a hacer una encuesta en Colombia, debe tener unas características. La primera es que sea auditable, que puedan participar todos los colombianos, y que se puedan publicar en aras de la transparencia todos los resultados”.

Finalmente confirmó que esa encuestadora brasileña “ya se retiró. Le envió un correo al partido y le dijo: ‘no vamos a trabajar en esa encuesta’”, pero aseguró que nunca habló con Atlas: “jamás les he pedido ninguna contratación para Colombia (...) no le pedí presupuesto a nadie. Yo soy absolutamente respetuoso de este país y de ese partido. Aquí hay que hay que bajarle un poco la temperatura”.

Ahora, sí confirmó que desde esa campaña se habría acercado a Atlas “un asesor en el equipo nuestro, que se llama Edgar Gutiérrez. Hay conversaciones informales del doctor Gutiérrez, que fue nombrado en un grupo de expertos técnicos para asesorar al Centro Democrático en representación de la campaña en temas técnicos. Y fue tan transparente, que hace cuatro semanas se cursó una comunicación y esas llamadas están grabadas y las tiene todo en el partido”.

