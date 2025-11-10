“Tenemos objetivos en común con Colombia”: canciller de Francia, tras la Cumbre CELAC-UE

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Tenemos objetivos en común con con Colombia”: canciller de Francia tras la Cumbre CELAC-UE

La Cumbre CELAC 2025, celebrada en Santa Marta, se planteó como un punto de reencuentro político entre América Latina, el Caribe y Europa, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y desafíos comunes en materia de paz, desarrollo sostenible y cambio climático.

Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, quien asistió a la Cumbre CELAC 2025, pasó por los micrófonos de La W para exponer sus perspectivas sobre lo conversado.

“Estoy satisfecho con esta reunión, la realidad es que los países de Latinoamérica y el Caribe, así como Francia, tienen unos retos comunes que deben trabajarse de forma democrática; como la seguridad, las energías renovables, hay mucho que trabajar de la mano”, aseguró.

Lea también: Colombia tendrá la primera empresa para producir paneles solares en el país

Asimismo, se refirió al cese al fuego en la Franja de Gaza, uno de los puntos clave de esta cumbre internacional.

“Francia lideró, junto a Arabia Saudita, un movimiento importante en la ONU que permitió no solo el reconocimiento del estado Palestino, sino el respaldo al plan de paz que propuso Estados Unidos. Francia quiere aportar para cambiar la situación humanitaria que se enfrenta allá, no olvidamos la Franja de Gaza”, agregó.

Finalmente, destacó el trabajo que busca llevar a cabo Francia en temas de lucha contra el narcotráfico.

“Hablamos de cooperación económica, pues las inversiones son clave para la lucha contra el narcotráfico, además, la seguridad también es uno de los factores importantes, así como la academia, que nos ayuda a compartir experiencias y conocimientos para analizar lo que se está haciendo y mejorar”, concluyó, destacando la importancia de trabajar bajo el respeto por el derecho internacional.

Escuche la entrevista completa en La W:

