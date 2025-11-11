El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es ‘La revolución de Carlota Cuba’, la novela que recorre los momentos clave de la historia cubana

José María de Guzmán pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su nuevo libro, ‘La Revolución de Carlota Cuba’, una novela histórica de la revolución cubana.

La novela se centra en la vida de Carlota Cuba, una joven campesina cubana cuya trayectoria personal se entrelaza de manera inseparable con los eventos más trascendentales de la revolución.

“Siempre me fascinó esta faceta de la historia. Conocí toda la diáspora cubana cuando estuve en Miami, conversé con toda esa gente que perdió su país, y me senté a escribir y a investigar horas enteras. Me salió un libro muy interesante, donde hago un recorrido desde la Sierra Maestra hasta cómo se vivió la revolución cubana”, contó.

Asimismo, destacó que también se tocan momentos históricos como el enfrentamiento con Estados Unidos, la invasión de Bahía Cochinos, la crisis de los misiles y el empobrecimiento de Cuba.

“En la introducción tengo una frase que dice ‘los pueblo que no luchan contra los falsos profetas pierden su país’, hay muchos episodios actuales que son aplicables”, aseguró.

Escuche la entrevista completa en La W:

