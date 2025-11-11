El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es PlanetaryX, la empresa tecnológica en la COP30 que pone la naturaleza en el centro del debate

La COP30 de Belém, Brasil, ha comenzado con optimismo tras la aprobación por consenso de la agenda, además de los contactos en diversos asuntos relacionados con la financiación climática, las jornadas temáticas de hoy martes continuarán centradas en adaptación, ciudades, infraestructura, agua, residuos, gobiernos locales, bioeconomía, economía circular, ciencia, tecnología e inteligencia artificial.

Desde el lugar de la noticia, Nathanial Matthews, director ejecutivo y cofundador de PlanetaryX, pasó por los micrófonos de La W, para hablar sobre esta empresa de tecnología climática que lidera una nueva ola de inversiones en protección de la biodiversidad como servicio.

“Somos una empresa que usa la tecnología financiera para la inversión privada, protegemos la naturaleza, los ecosistemas, y llevamos a cabo procesos de innovación mucho más amigables con el medio ambiente”, contó, agregando que trabajan con empresas conectadas con los ecosistemas como su parte clave.

Asimismo, destacó que, si bien los cambios de Gobierno y de ideologías son un reto, se debe poner la salud de la naturaleza en el centro, sin importar cualquier postura.

“Desbloqueamos la inversión de la empresa privada en la naturaleza, tenemos claro que hay que convencer a esa empresa de que su inversión es esencial para la estabilización de la naturaleza, es claro es un tema bipartidista, necesitamos trabajar todos por el aire, por el agua, por el clima, es algo que todos necesitamos”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

