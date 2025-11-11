El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Benedetti acusó a Jaime Lombana de influir en investigación en su contra por parte de Corte Suprema

Tras el allanamiento que se adelantó en la mañana de este martes, 11 de noviembre, contra una de las viviendas del ministro del interior, Armando Benedetti, el funcionario, en diálogo con La W, aseguro que detrás de la actuación de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, quien ordenó la acción judicial, estaría el abogado Jaime Lombana.

Según el ministro Benedetti, la magistrada actúa motivada por vínculos y afinidades personales.

“Para mí tuvo que haber pasado algo raro. Ella se hizo amiga de Jaime Lombana, de Humberto Martínez. Llegó como la militar que no le gustaba la izquierda y me abrió investigaciones de entrada”, afirmó, agregando que el supuesto acercamiento de la togada con Lombana habría sido determinante en la apertura de expedientes en su contra.

El ministro reiteró que Cristina Lombana no tendría competencia para investigarlo desde que dejó el Congreso en 2022 y acusó a la togada de actuar de forma obsesiva y arbitraria.

“Lleva siete años investigándome, investigó a cincuenta familiares míos, me metió en extinción de dominio”. Añadió que la magistrada habría desobedecido recusaciones y fallos: “La Corte le dijo que no se puede meter con mi patrimonio y aun así insiste”.

Benedetti aseguró que Lombana estaría presionando testigos y operando con información cruzada con autoridades extranjeras: “Ella amenaza a personas, les dice que no hablen conmigo, que Estados Unidos los friega si hablan y le da información al FBI para un montaje”.

También afirmó que la magistrada se habría reunido con posibles testigos en Barranquilla: “Eso denota la pasión que tiene por mí”.

