Benedetti admite que ha pensado en renunciar tras “persecución” de magistrada Cristina Lombana

En diálogo con La W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó entrever que ha considerado renunciar en medio de la tensión por las decisiones judiciales en su contra y el allanamiento ordenado por la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a una de sus viviendas.

El funcionario habló de “persecución judicial”, aseguró estar llegando a su límite emocional y arremetió con insultos contra la togada.

“¿Quién me salva de este monstruo de loca? Estoy jodido, rejodido”, dijo Benedetti, quien reiteró que siente indefensión frente a lo que considera un asedio institucional prolongado: “Nadie me para bolas, nadie investiga, nadie me escucha”.

Más en La W: “Loca, demente y delincuente”: Benedetti contra magistrada Lombana tras allanamiento a su vivienda

Según él, la presión ha sido tal que ya ha pensado en apartarse del cargo: “Lo he pensado, estoy cansado de todo esto. No es fácil todos los días aguantando insultos e injusticias”.

El ministro Benedetti insistió en que la magistrada Lombana no tiene competencia para investigarlo desde que dejó el Senado en 2022 y acusó a la magistrada de actuar por motivaciones personales y políticas.

“Está loca, demente y delincuente. lleva siete años investigándome, investigó a cincuenta familiares míos, me metió en extinción de dominio”. Aseguró que la togada habría sido recusada en dos casos y aun así “manda treinta policías a mi casa”.

Benedetti relató que fue su esposa quien lo alertó sobre el allanamiento, pero que no alcanzó a hablar con ella porque, dijo, “le quitaron el celular”. Además, afirmó que Lombana estaría buscando testigos en Barranquilla y filtrando información a agencias de Estados Unidos: “Le da información al FBI para un montaje”.

Frente a las preguntas sobre su continuidad en el Ministerio del Interior, el funcionario defendió su gestión y negó que su permanencia sea para evitar escrutinio.

“No lo he pensado porque no pueda con el cargo, sino porque estoy cansado. Si yo tuviera un cable pelado ya me habrían fregado”.

Añadió que la magistrada “viene vulnerando mis derechos” y que, pese a decisiones judiciales que —según él— le ordenan apartarse de ciertos expedientes, ella insiste en investigarlo: “Lombana lleva siete años escudriñando 50 familiares míos”.

Escuche la entrevista completa en La W:

