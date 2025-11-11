El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Benedetti asegura que la magistrada Lombana no puede investigarlo: “yo ya no soy aforado”

En diálogo con La W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó entrever que ha considerado renunciar en medio de la tensión por las decisiones judiciales en su contra y el allanamiento ordenado por la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a una de sus viviendas.

El funcionario habló de “persecución judicial”, aseguró estar llegando a su límite emocional y arremetió con insultos contra la togada.

El ministro reiteró que Cristina Lombana no tendría competencia para investigarlo desde que dejó el Congreso en 2022 y acusó a la togada de actuar de forma obsesiva y arbitraria.

“Lleva siete años investigándome, investigó a cincuenta familiares míos, me metió en extinción de dominio”. Añadió que la magistrada habría desobedecido recusaciones y fallos: “La Corte le dijo que no se puede meter con mi patrimonio y aun así insiste”.

Además, Benedetti afirmó que la magistrada ha emprendido una persecución personal desde hace siete años, que incluye indagaciones contra su círculo familiar:

“Ha investigado a 50 familiares míos: mis padres, mis hijos menores, tíos, tías, esposos, esposas e hijos de ellos. Me metió en extinción de dominio. Eso es una persecución de esta loca, demente y delincuente”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Loca, demente y delincuente”: Benedetti contra magistrada Lombana tras allanamiento a su vivienda 45:31 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo