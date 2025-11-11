Benedetti asegura que la magistrada Lombana no puede investigarlo: “yo ya no soy aforado”
En diálogo con La W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la ministra Lombana no tenía competencia para ordenar su allanamiento ni para investigarlo.
Armando Benedetti | Foto: Colprensa
En diálogo con La W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó entrever que ha considerado renunciar en medio de la tensión por las decisiones judiciales en su contra y el allanamiento ordenado por la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a una de sus viviendas.
El funcionario habló de “persecución judicial”, aseguró estar llegando a su límite emocional y arremetió con insultos contra la togada.
El ministro reiteró que Cristina Lombana no tendría competencia para investigarlo desde que dejó el Congreso en 2022 y acusó a la togada de actuar de forma obsesiva y arbitraria.
“Lleva siete años investigándome, investigó a cincuenta familiares míos, me metió en extinción de dominio”. Añadió que la magistrada habría desobedecido recusaciones y fallos: “La Corte le dijo que no se puede meter con mi patrimonio y aun así insiste”.
Además, Benedetti afirmó que la magistrada ha emprendido una persecución personal desde hace siete años, que incluye indagaciones contra su círculo familiar:
“Ha investigado a 50 familiares míos: mis padres, mis hijos menores, tíos, tías, esposos, esposas e hijos de ellos. Me metió en extinción de dominio. Eso es una persecución de esta loca, demente y delincuente”.
Escuche la entrevista completa en La W:
“Loca, demente y delincuente”: Benedetti contra magistrada Lombana tras allanamiento a su vivienda
