Benedetti es un actor profundo probado de corrupción: Jaime Lombana tras allanamiento al MinInterior

El abogado Jaime Lombana pasó por los micrófonos de La W y se refirió a las declaraciones y denuncias que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en las que afirma que allanaron su casa “en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana”.

Aseguró que está aterrado de ver al ministro ofender a la Corte Suprema de Justicia.

“Una orden de allanamiento derivada de una investigación por corrupción y Benedetti es un actor profundo probado de corrupción (...) nadie puede estar por fuera de la ley, decir que un magistrado es un delincuente porque le ordena una investigación, es un acto muy grave”, dijo.

