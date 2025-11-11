Crisis en coalición de gobernadores para 2026: Héctor Olimpo dice que Zuluaga “está pelando el cobre”

A la par de los choques en el Centro Democrático y en el Partido Conservador por la elección de sus candidatos para las presidenciales del 2026, estalló una nueva pelea en la coalición de la Fuerza de las Regiones, conformada por los exgobernadores y precandidatos Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa, Aníbal Gaviria y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas.

El lío se hizo público tras una carta abierta de Zuluaga, en la que aseguró que hay voces en la coalición que quieren incumplir los acuerdos y que pretenden sustituir el mecanismo de una encuesta internacional para la elección de su candidato único, por “el promedio de encuestas públicas realizadas por terceros (…) La confianza no se construye con atajos, sino cumpliendo la palabra”.

Y pidió que se cumpla lo acordado, y “si no aceptamos, será porque sencillamente no hay voluntad de cumplir los acuerdos”. En ese caso, continuaría por aparte con su aspiración para el 2026.

Apropósito, los protagonistas del choque, los precandidatos Juan Guillermo Zuluaga y Héctor Olimpo Espinosa pasaron por los micrófonos de La W.

Al aire, Zuluaga rechazó también la posibilidad de modificar el calendario, como los propuso Espinosa, para correr el plazo de la encuesta interna para el 30 de enero: “La fecha hay que mantenerla, porque nos comprometimos con los colombianos, fuimos el primer equipo político en Colombia que marcó un camino. Determinamos un mecanismo y determinamos la fecha. Yo creo que no es serio que lo modifiquemos”.

Y criticó la idea de “promediar las encuestas nacionales”, que, según dijo, también ha sido propuesta de Héctor Olimpo Espinosa. “Eso también es incumplir la palabra”, dijo.

De acuerdo con Zuluaga, la medición ya estaba definida desde hace meses: “Hace más de seis meses dijimos una encuesta interna, una encuestadora internacional con auditoría nacional o viceversa, y dijimos una fecha. Hay que mantener la palabra, no hay que buscar pretextos”.

¿Qué respondió Héctor Olimpo Espinosa?

Espinosa explicó que “teníamos unos diálogos internos sobre la encuesta que no habíamos podido concluir” y que la carta de Zuluaga “tiene algunas imprecisiones e imposiciones que a mí me sorprenden”.

Por su parte, Espinosa también lanzó varios señalamientos a sus colegas, porque no habrían querido hacer campaña en las regiones junto a los demás: “Hicimos un cronograma de al menos ocho salidas a regiones que no se ha cumplido. La única región en la que hemos visitado es Sucre, donde yo organicé un evento. Como colectivo no hemos salido”.

Y respondió a los señalamientos: “Nosotros tenemos acordadas 4.000 encuestas con una encuestadora nacional y una internacional de supervisión. Pero los términos de la encuesta no se han definido (…) Me sorprende su declaración. Me parece la de un hombre ansioso y nervioso, porque no le gustó la última encuesta de Cifras y Conceptos, y quiere acelerar un proceso que no se puede acelerar porque no hemos llegado a un acuerdo”.

Y se fue duramente en contra de Zuluaga. De hecho, aseguró que “pretende romper el equipo con unas imposiciones, para tener un pretexto para salirse” y que “está pelando el cobre”: “Si ya no le gusta el mecanismo que nosotros acordamos inicialmente, que lo diga públicamente con la misma franqueza con la que está hablando”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Crisis en coalición de gobernadores para 2026: Héctor Olimpo dice que Zuluaga “está pelando el cobre” 12:49 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí