Dilian le pide a Petro asumir responsabilidad frente a violencia contra mandatarios locales

Gobernadora del Valle pide al presidente asumir su papel como comandante en jefe ante creciente inseguridad. Foto: Gobernación del Valle.

Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro, esta vez por la situación de orden público que enfrenta el país, luego del atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, con quien expresó su solidaridad y celebró que haya salido ileso.

La mandataria cuestionó una vez más la política de “paz total”, asegurando que esta no ha dado resultados.

Recalcó el llamado que hacen los gobernadores y alcaldes al comandante en jefe para que asuma su responsabilidad ante la creciente inseguridad en los territorios y las constantes amenazas contra los mandatarios locales.

“Por favor, Presidente, asuma el mando, todos los gobernadores estamos listos para trabajar articulados en esta lucha, que debe ser de todos”, escribió en su cuenta de X.